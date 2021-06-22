شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 26 منشأة وإزالة 3 بسطات عشوائية وإتلاف 14 كيلو أطعمة غير صالحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في ثاني أيام الحملة الميدانية، رافقت ”الخليج 365” الفرق الرقابية، التي بلغت ٩ فرق، وقامت بجولتها في أسواق ومتاجر حي السوق بالدمام، وتابعت «الاحترازات» في ٢٣٦ منشأة في حي «سيكو»، كما تم إزالة ٣ بسطات عشوائية وإتلاف ١٤ كيلو جرامًا متنوعة من الأطعمة غير الصالحة للاستهلاك البشري، وذلك خلال الحملة الموسعة التي بدأتها الجهات الحكومية المشتركة والمكونة من بلدية وسط الدمام بالتعاون مع الأمن الوقائي بشرطة الدمام وصحة الشرقية؛ لمواجهة مخالفات الباعة بالمنطقة المركزية بحي السوق بالدمام «سيكو»، والتي استمرت لـ 3 ساعات متواصلة.وتهدف الحملة إلى التأكد من تطبيق المنشآت جميع الإجراءات الاحترازية، من خلال تشكيل ٩ فرق لزيارة أكبر عدد من المراكز التجارية.

استمرار الحملات

وأكدت بلدية وسط الدمام، استمرار حملاتها الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع والباعة الجائلين، للتأكد من التزام المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية؛ لمنع انتشار فيروس «كورونا»، ورصد المخالفات، وتطبيق الجزاءات البلدية على المخالفين، والعمل على نشر التوعية الصحية؛ من أجل المحافظة على صحة المستهلكين، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر مركز البلاغات 940.

المخالفات المرصودة

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام م. عبدالله الشمري، أن المخالفات المرصودة هي عدم ارتداء الكمامات والتزاحم داخل المحلات، وكذلك عدم تفعيل تطبيق توكلنا، مشيرًا إلى أن الحملة شملت مساكن العمالة، والبسطات، وباعة الافتراش، والمطاعم، والمحلات، والمنشآت، وكل ما يقدم من خدمات للمواطنين، وذلك للتأكيد على تطبيق والالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية، من ارتداء الكمام، وتحقيق التباعد، ووجود المعقمات، وفحص درجة الحرارة، وتفعيل تطبيق «توكلنا»، وذلك ليس مقتصرًا فقط على العاملين بالأسواق، بل يشمل المستهلكين أيضًا.

نشر التوعية

وأضاف إن بلدية وسط الدمام مستمرة في ضبط المخالفات وفرض الجزاءات البلدية على المخالفين، والعمل على تحفيز وتشجيع المنشآت الغذائية على الرقابة الذاتية، من خلال التعاون معهم ونشر التوعية الصحية؛ من أجل المحافظة على صحة المستهلكين.

بيئة آمنة

وأشار إلى أن البلدية تكثف حملاتها الرقابية المشتركة مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص على الأسواق التجارية والمطاعم ومراكز التموينات الغذائية، للتأكد من التزامها بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية؛ لضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين، موضحًا أن الحملات مستمرة وبشكل مكثف؛ للتأكد من سلامة الأغذية، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على الصحة العامة.

حملات دورية

ويشهد حي السوق حملات دورية من الجهات ذات العلاقة، للتأكد من التباعد بين الطاولات في المطاعم ونظافة الغذاء والشهادات الصحية، وكذلك مراقبة إسكان العمالة والعدد الموجود به، ويتم فرض العقوبات بحق المخالفين دون استثناء.