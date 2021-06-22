شكرا لقرائتكم خبر عن 385 ألف اختبار مخبري بـ «مراقبة السموم» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى المركز الإقليمي لمراقبة السموم بصحة الشرقية 385.608 اختبارات مخبرية، إضافة إلى 86.135 تحليل عينات، وذلك خلال العامين 2020 و2021 حتى الآن.

ويقدم المركز خدماته للعديد من الجهات المستفيدة من بينها المستشفيات الحكومية والخاصة والجهات الحكومية وغيرها من الجهات والهيئات المختلفة.

ونفذ المركز خلال نفس الفترة العديد من الخدمات من بينها خدمة الاستشارات الإسعافية، والتي وصلت إلى أكثر من 2521 استشارة، ووصلت نسبة تحليل العينات للحالات الإسعافية خلال فترة زمنية أقل من ساعتين إلى 99.5%، بالإضافة إلى تدريب 339 متدربا.

يذكر أن المركز حصل على شهادة الاعتماد CAP من الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض لفحص المخدرات والطب الشرعي وحصل على اعتماد CAP لعلم الأمراض للتحاليل الطبية التشخصية وحصل على شهادة نظام إدارة الجودة إيزو 9001.