شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مخالفات «احترازية» بمغاسل السيارات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت بلدية الظهران جولة رقابية على مراكز الخدمة ومغاسل السيارات، نتج عنها ٤ مخالفات احترازية و٣ مخالفات لمزاولة أنشطة غير مرخصة.

وكثفت البلدية جولاتها على المنشآت الغذائية، ومنشآت الصحة العامة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية، للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، ومنها ارتداء العاملين للكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي لمسافة لا تقل عن متر ونصف المتر بين كل شخص والآخر، وتوفير المعقمات والمطهرات، وقياس درجات حرارة العاملين، والمترددين على تلك المنشآت، إضافة إلى التأكد من وضع علامات للوقوف تجنبا للازدحام.

وواصلت البلدية ممثلة بإدارة الإنارة والكراج أعمال استبدال أعمدة الإنارة القديمة وتركيب أعمدة جديدة بحي الدوحة الشمالية.