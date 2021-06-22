شكرا لقرائتكم خبر عن 252 متبرعا في حملة «رعاية» الثانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت الحملة الثانية للتبرع بالدم «الأحساء تتبرع»، التي تنظمها الجمعية الخيرية لتيسير الزواج ورعاية الأسرة بالأحساء «رعاية»، وذلك بتسجيل رقم مميز جدًا من المتبرعين بلغ 252 متبرعًا خلال ثلاثة أيام، إذ شهد اليوم الثالث تبرع 98 شخصًا.

وزار عضو غرفة الأحساء عبدالرحمن القرينيس الحملة، وأشاد بها وبدور الجمعية فيما تقدمه للمجتمع بشكل عام، وللمقبلين على الزواج من برامج ودعم بشكل خاص، كما شهدت الحملة مشاركة فريق «همة» لذوي الإعاقة بالحضور، ومشاركة المتبرعين همتهم للتبرع بالدم.