شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة مجتمعية بين «تأهيل الدمام» و«أرفى» لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقّع مركز التأهيل الشامل للذكور بالدمام اتفاقية شراكة مجتمعية مع جمعية أرفى للتصلب المتعدد بالدمام، ومثّل المركز مديره محمد الزهراني، ومثّل «أرفى» المدير التنفيذي ريما العتيبي، رافقتها مدير التطوع بالجمعية أروى الخثعمي. وذلك في خطوة لتحقيق مبدأ التعاون بين الطرفين لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، ورغبة في المزيد من التكامل في المجالات التي تخدم المستفيدين بالمركز، وتحسن من جودة الخدمات المقدمة لهم، وكذلك الطاقم الفني المعني برعايتهم من خلال البرامج التطويرية والإثرائية.

وشملت الاتفاقية عددا من الجوانب التي تعزز وتحقق أهداف المركز خلال المرحلة الحالية والقادمة. ويسعى المركز من خلال عقد هذه الشراكات إلى استثمار ما يتمتع به القطاع الخاص وغير الربحي من خبرات وطاقات لتعزيز خدماته وفتح آفاق جديدة للتعاون،

وأعرب الطرفان عن سعادتهما وتفاؤلهما بهذه الشراكة التي تعزز -بإذن الله تعالى- من جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين بالمركز، والمستهدفين في حملة مكاني بينكم، التي يعمل عليها المركز تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منذ بداية العام الهجري، بهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق الدمج المجتمعي، وتوفير أوجه الرعاية والتأهيل المناسب لهم سواء في المركز أو داخل أسرهم.