شكرا لقرائتكم خبر عن «تأهيل الدمام» يدعم مبادرة «الشرقية نظيفة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك مركز التأهيل الشامل للذكور بالدمام، أمس، في مبادرة «الشرقية نظيفة»، التي أطلقتها أمانة المنطقة الشرقية تحت رعاية وكيل الأمين م. زياد بن محمد مغربل، لنظافة الأماكن العامة.

مشاركة متميزة

جاء ذلك بالتنسيق مع منسق التأهيل بوكالة الخدمات بأمانة المنطقة الشرقية فادية العنزي، وبحضور ومشاركة مدير المركز محمد الزهراني، وعدد من منسوبي المركز ومستفيديه من الأشخاص ذوي الإعاقة.

غرس النظافة

وتأتي هذه المشاركة حرصًا من المركز على غرس نظافة البيئة لدى الأبناء؛ لما لها من عوائد على البيئة وعلى المجتمع والأفراد على حد سواء.