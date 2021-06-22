شكرا لقرائتكم خبر عن .. و607 متبرعين في «الملك فهد التخصصي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختُتمت مؤخرًا حملة التبرع بالدم التي نفذها مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، تحت شعار «تبرَّع بالدم واجعل العالم ينبض بالحياة»، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للتبرع بالدم.

وأكدت رئيس المختبرات وبنك الدم بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام د. عفراء الدايل، أن الحملة التي تمّ تنفيذها على مدى 5 أيام في مبنى رقم 100 بتخصصي الدمام في أحد المجمعات التجارية بالظهران، شهدت تبرع 607 متبرعين بالدم من أصل 737 زائرًا، من بينهم 216 متبرعًا من أصل 250 زائرًا لمبنى رقم 100، وتبرع 391 من أصل 487 زائرًا للحملة.

وأضافت إن هناك حاجة لنشر ثقافة التبرع بالدم، وتعزيز الجانب الإنساني بين أفراد المجتمع بأهمية تغطية حاجة المرضى من الدم والصفائح الدموية، مشيرة إلى أنه تمَّ خلال العام الماضي جمع ١٦ ألف وحدة دم، بالإضافة إلى ٢٠٠٠ متبرع بالصفائح، وأعربت عن أملها في زيادة هذه الأعداد خلال العام الحالي لتغطية احتياجات المرضى بشكل كامل.