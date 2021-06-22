شكرا لقرائتكم خبر عن «أطفالنا مسعفون» في الهلال الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، أمس، مبادرة «أطفالنا مسعفون»، التي تستهدف الأطفال بشكل خاص، وتأتي ضمن حزمة من البرامج التي تعمل عليها الهيئة؛ لتوعية وتثقيف المجتمع في مجال الإسعافات الأولية، وتدريب وتأهيل الأطفال ليصبحوا قادرين على الاتصال برقم الطوارئ.

وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي لدى الطفل، ونشر الثقافة الإسعافية، وإقامة المبادرة بشكل مبسط للطفل من خلال التدريب والتوعية بمتنزهات المنطقة، وضمن فعاليات صيف الباحة 2021، وإقامتها بمحافظات المنطقة.