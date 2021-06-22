شكرا لقرائتكم خبر عن الربيعة يستعرض المشاريع الإغاثية مع الممثل الإقليمي لمفوضية اللاجئين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د. عبدالله الربيعة، بمقر المركز في الرياض، أمس، الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خالد خليفة.

واستعرض اللقاء المشاريع الإغاثية والإنسانية التي قدمها المركز للدول ذات الاحتياج خصوصًا اليمن، وما قامت به المملكة من جهود تجاه اللاجئين اليمنيين والسوريين ولاجئي أقلية الروهينجا في بنغلاديش، بالإضافة إلى البرامج التنفيذية المشتركة التي وقعها المركز مع المفوضية والجاري تنفيذها، وكذلك التطرّق إلى أهم التحديات التي تواجِه تنفيذ البرامج وسبل تذليلها.

وأشاد خليفة بعمل المركز الرائد في ميدان العمل الإنساني وخدمته اللاجئين حول العالم، معبرًا عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية بين المركز والمفوضية.