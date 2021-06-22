إطلاق نظام التراخيص والتصاريح الإلكتروني لأنشطة النفايات الخطرة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، يوم أمس الاثنين، إطلاق نظام التراخيص والتصاريح الإلكتروني لتقديم خدمة ترخيص الجهات العاملة في مجال أنشطة إدارة النفايات الخطرة.

الأنشطة:

وأوضحت وزارة البيئة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن هذه الأنشطة تشمل (الجمع والنقل، والمعالجة، والتخلص النهائي) وتصريح الجهات العاملة في مجال إعادة التدوير.

وكان المركز الوطني لإدارة النفايات قد أتاح التقديم إلكترونيًّا من خلال المنصة للحصول على تصريح أو ترخيص؛ تنظيمًا لقطاع إدارة النفايات بفاعلية للارتقاء بجودة الخدمة.

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