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تحطمت طائرة خفيفة في منطقة إيليا بشمال غربي شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية، مما أسفر عن مصرع شخصين حسب روسيا اليوم.
وفي التفاصيل، ذكر التلفزيون اليوناني أن الطائرة أقلعت من مطار ميسولونغي لتنفيذ تحليق تدريبي، وتحطمت في نحو الساعة 11 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم الاثنين.
وكان على متن الطائرة طيار وراكب، تم العثور على جثتيهما في أعقاب الحادث.
وتحطمت الطائرة بالقرب من مبنى سكني، لكن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات أو ضحايا على الأرض.
مصرع شخصين من جراء تحطم طائرة خفيفة غربي اليونانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-22
تحطمت طائرة خفيفة في منطقة إيليا بشمال غربي شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية، مما أسفر عن مصرع شخصين حسب روسيا اليوم.
وفي التفاصيل، ذكر التلفزيون اليوناني أن الطائرة أقلعت من مطار ميسولونغي لتنفيذ تحليق تدريبي، وتحطمت في نحو الساعة 11 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم الاثنين.
وكان على متن الطائرة طيار وراكب، تم العثور على جثتيهما في أعقاب الحادث.
وتحطمت الطائرة بالقرب من مبنى سكني، لكن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات أو ضحايا على الأرض.
22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442
01:41 AM
كانت في مهمة تدريبية.. وسقطت بالقرب من مبنى سكني
تحطمت طائرة خفيفة في منطقة إيليا بشمال غربي شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية، مما أسفر عن مصرع شخصين حسب روسيا اليوم.
وفي التفاصيل، ذكر التلفزيون اليوناني أن الطائرة أقلعت من مطار ميسولونغي لتنفيذ تحليق تدريبي، وتحطمت في نحو الساعة 11 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم الاثنين.
وكان على متن الطائرة طيار وراكب، تم العثور على جثتيهما في أعقاب الحادث.
وتحطمت الطائرة بالقرب من مبنى سكني، لكن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات أو ضحايا على الأرض.
، مصرع شخصين من جراء تحطم طائرة خفيفة غربي اليونان ،
المصدر : الخليج 365
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