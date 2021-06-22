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أكدت خبيرة منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيركوف أن متحور "دلتا" من فيروس كورونا المكتشف لأول مرة في الهند تم تسجيله في 92 دولة حتى الآن، وفقًا لـ"روسيا اليوم".
وتفصيلاً، قالت: "دلتا" يثير قلقًا خاصًّا؛ لأنه مُعْدٍ بشكل أكبر، وينتشر بسرعة في جميع أنحاء العالم؛ وهذا يرجع أيضًا إلى عدم الامتثال لتدابير الوقاية الاجتماعية والصحية في مختلف البلدان.
وأعلن الأطباء في الهند في وقت سابق قائمة بالأعراض الخطيرة التي تتميز بها سلالة فيروس كورونا الهندية الجديدة "دلتا بلس".
وسجلت ولاية ماهاراشترا الهندية أمس الأحد 20 إصابة بسلالة جديدة من فيروس كورونا، أُطلق عليها "دلتا بلس"، لم يعرفها العالم من قِبل.
وتحتل الهند المركز الثاني عالميًّا من ناحية الإصابات والوفيات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة؛ إذ سجلت ما يقارب الـ30 مليون إصابة، وأكثر من 388 ألف حالة وفاة.
22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442 01:48 AM
أكدت أنه مُعْدٍ بشكل أكبر وينتشر بسرعة في جميع أنحاء العالم"الصحة العالمية": متحور "دلتا" من فيروس "كورونا" صار في 92 دولة
أكدت خبيرة منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيركوف أن متحور "دلتا" من فيروس كورونا المكتشف لأول مرة في الهند تم تسجيله في 92 دولة حتى الآن، وفقًا لـ"روسيا اليوم".
وتفصيلاً، قالت: "دلتا" يثير قلقًا خاصًّا؛ لأنه مُعْدٍ بشكل أكبر، وينتشر بسرعة في جميع أنحاء العالم؛ وهذا يرجع أيضًا إلى عدم الامتثال لتدابير الوقاية الاجتماعية والصحية في مختلف البلدان.
وأعلن الأطباء في الهند في وقت سابق قائمة بالأعراض الخطيرة التي تتميز بها سلالة فيروس كورونا الهندية الجديدة "دلتا بلس".
وسجلت ولاية ماهاراشترا الهندية أمس الأحد 20 إصابة بسلالة جديدة من فيروس كورونا، أُطلق عليها "دلتا بلس"، لم يعرفها العالم من قِبل.
وتحتل الهند المركز الثاني عالميًّا من ناحية الإصابات والوفيات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة؛ إذ سجلت ما يقارب الـ30 مليون إصابة، وأكثر من 388 ألف حالة وفاة.
، "الصحة العالمية": متحور "دلتا" من فيروس "كورونا" صار في 92 دولة ،
المصدر : الخليج 365
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