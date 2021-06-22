، مصرع شخصين من جراء تحطم طائرة خفيفة غربي اليونان ،

محمد بن مسعود - الدمام - كانت في مهمة تدريبية.. وسقطت بالقرب من مبنى سكني

تحطمت طائرة خفيفة في منطقة إيليا بشمال غربي شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية، مما أسفر عن مصرع شخصين حسب روسيا اليوم.

وفي التفاصيل، ذكر التلفزيون اليوناني أن الطائرة أقلعت من مطار ميسولونغي لتنفيذ تحليق تدريبي، وتحطمت في نحو الساعة 11 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم الاثنين.

وكان على متن الطائرة طيار وراكب، تم العثور على جثتيهما في أعقاب الحادث.

وتحطمت الطائرة بالقرب من مبنى سكني، لكن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات أو ضحايا على الأرض.

