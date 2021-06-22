شكرا لمتابعة خبر عن ترقية تركي العبيكان المرافق الشخصي لخادم الحرمين إلى رتبة عميد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

صدر أمر ملكي بترقية العقيد تركي بن عبدالمحسن العبيكان، المرافق الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- وقائد قوة الحرس الخاص بالحرس الملكي، إلى رتبة عميد.

وانهالت التهاني والتبريكات لتركي بن عبدالمحسن العبيكان بمناسبة صدور الأمر السامي بالترقية لرتبة عميد، متمنين له التوفيق.

يذكر أنه تم تعيين العبيكان قائداً للقوات الخاصة في الحرس الملكي وحارس شخصي للملك سلمان بن عبدالعزيز خلفاً للواء عبدالعزيز الفغم.