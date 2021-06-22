الرحالة «عثمان شاهين» ينطلق من عسير لمكة على جمل لأداء المناسك

الرياض - محمد عبدالله - انطلق الرحالة عثمان شاهين، ممتطيًّا جملًا، من منطقة عسير مرورًا بطريق «الفيل» في محافظة العقيق بمنطقة الباحة إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.

وقال عثمان شاهين لـ«الإخبارية»، إنه أراد الحفاظ على الموروث القديم والسير في الطرق التاريخية، مشيرًا إلى أن طريق الفيل كان يسمى طريق البخور قبل الإسلام، وقد سلكه الحجاج من فجر الإسلام.

وتابع: أردت أن أسلك الطريق بالزي السعودي البدوي على ظهر الجمل مقل الآباء والأجداد؛ حيث نحافظ على أصالتنا وبداوتنا رغم الحضارة الحالية.

واستكمل الرحالة، أردت أن أعيش تجربة الحجاج القديمة بأن أسلك طريقهم وألا آكل في المطاعم وأتناول التمر وأنام في خيمتي وليس في الفنادق.