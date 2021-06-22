«أبشر» تجدد التذكير بإجراءات التسجيل للاستفادة من الخدمات

الرياض - محمد عبدالله - أعادت منصة أبشر، تجديد التذكير بإجراءات وخطوات التسجيل فيها للاستفادة بأكثر من 280 خدمة إلكترونية من خدماتها صمّمت لخدمة المستفيدين على مدار الساعة.

وشاركت المنصة، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع تويتر، صورة معلوماتية إنفوجراف، بينّت من خلالها آلية التسجيل.

وأوضحت أبشر، أنه يتم التسجيل والتفعيل في المنصة من خلال الموقع الإلكتروني لأبشر والذي يمكن الوصول له مباشرة من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا).

وبينّت أبشر، أن التسجيل يتم عبر 3 خطوات من خلال اختيار تسجيل مستخدم جديد ثم إدخال المعلومات المطلوبة والضغط على تم، لافتة إلى أن هذا الإجراء يتطلب تفعيل الحساب، ويتم ذلك من خلال زيارة أجهزة الخدمة الذاتية أو عن طريق الحساب البنكي أو موظفي التفعيل بوحدات الأحوال المدنية أو الجوازات.

وأشارت منصة أبشر إلى أنه للاستفادة من خدماتها يتم تفعيل الحساب بعد التسجيل من خلال التبصيم وأجهزة الخدمة الذاتية، حيث تصل للمستخدم بعد التسجيل برقم هاتفه رسالة نصية بها كلمة مرور مؤقتة.

وتابعت أنه على المستخدم التوجه لأجهزة الخدمة الذاتية واحتيار تسجيل الدخول على منصة أبشر، ثم يتم إدخال رقم الهوية الوطنية في خانة اسم المستخدم وكتابة كلمة المرور المؤقتة في خانة كلمة المرور.

وأضافت منصة الخدمات الإلكترونية، أنه يجب على المستفيد إدخال المعلومات المطلوبة كل في حقولها الخاصة، مع التأكد من صحتها ثم إنشاء كلمة مرور خاصة مختلفة عن كلمة المرور المؤقتة.

وشددت منصة أبشر، على أهمية عدم استخدام رقم جوال لحسابين محتلفين عند التسجيل في المنصة، وذلك لتجنب أي تعطيل في حساب أبشر.

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