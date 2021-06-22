أمانة حائل تفند مقطع «فيديو المواطنة».. وتتوعد بـ«إجراءات قانونية»

الرياض - محمد عبدالله - كشفت أمانة منطقة حائل عن ملابسات مقطع فيديو متداول لمواطنة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تزعم أن الأمانة أزالت سلمًا حديديًّا وخزان مياه بهدف أنه تشوه بصري، غير أن الأمانة أوضحت أن المقطع به معلومات غير صحيحة، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق من نشره أو تداوله.

وقالت أمانة المنطقة، في بيان، إن ما أشارت إليه المواطنة عبارة عن تعدٍ مكون من «شينكو» وسلم حديدي وقواعد حديدية وخزان مياه على جزء من الشارع.

وأضافت أمانة منطقة حائل، أنه تم إعطاء صاحب التعدي مهلة 10 أيام لإزالة الحدث بنفسه حسب إقراره وقد صدر قرار أمير منطقة حائل رقم 57654 وتاريخ 26/9/1442هـ بإزالة التعدي على الشارع بكل مكوناته.

وتابعت: أنه تم تنفيذ ذلك من قبل اللجنة الثالثة لمراقبة الأراضي وإزالة التعديات بإمارة المنطقة بتاريخ 5/11/1442هـ، مشيرة إلى أنها لن تتهاون في طلب إزالة التعديات من مقام إمارة المنطقة على الطرق وأراضي المرافق والخدمات البلدية.

وأكدت أمانة منطقة حائل أنها ستحتفظ بحقها في اتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق كل من نشر أو تداول هذا المقطع الذي يحمل معلومات غير صحيحة.