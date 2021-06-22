القبض على شخصين يسرقان محتويات السيارات

تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على مواطن ومقيم من الجنسية الباكستانية، في العقدين الثالث والخامس من العمر، ارتكبا 48 جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي في عدد من أحياء مدينة الرياض، تمثلت في تكسير زجاج المركبات وسرقة محتوياتها وبيعها عبر منافذ بيع المستعمل، حيث تم استرداد جزء من المسروقات، وتقدر قيمة ما استوليا عليه بمبلغ 50,000 ريال، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.



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