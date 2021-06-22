حقيقة تجمع ملاك مكاتب الاستقدام أمام فرع الموارد البشرية بالرياض

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بيانًا، أوضحت فيه ملابسات ما جرى تداوله حول تجمع عدد من ملاك مكاتب الاستقدام أمام مقر الوزارة بالرياض.

وقالت الوزارة، إن التجمّع كان لعدد من ملاك ومسؤولي مكاتب الاستقدام احتجاجًا على قرار تحميلهم تكلفة الحجر المؤسسي للعمالة المنزلية للعقود المبرمة قبل الإعلان عن الحجر المؤسسي. وأضافت الوزارة أن ملاك المكاتب طالبوا بتحميل صاحب العمل المستقدم تكلفة الحجر المؤسسي، وهو ما لا يتوافق مع عقد الاستقدام المبرم بين الطرفين.

وتابعت الوزارة أنها أوضحت للمحتجين في لقاءات سابقة وفي تجمعهم المشار إليه حيثيات القرار والرأي القانوني والإجراءات الإدارية المتخذة في تمديد تلك العقود، بهدف تمكينهم من الوفاء بالتزاماتهم أمام العملاء المستقدمين.

وأكدت أنها تسعى من خلال قراراتها إلى اتخاذ ما يخدم المصلحة العامة، إضافة إلى تنسيقها الدائم مع مختلف الجهات المعنية والقطاعات المختلفة في اتخاذ القرار.