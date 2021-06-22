4 حيوانات تتساوى مع الوعل الجبلي في العقوبات

الأعلى والأقل
وتطبق العقوبات التي حددتها اللائحة على 20 نوعا من الحيوانات الفطرية وتتفاوت طبقا لندرة الحيوان، إذ تصل أعلى غرامة لصيد النمر العربي إلى 400 ألف ريال، وأقلها الأرنب البري الذي حدد عقوبة صيده بـ18 ألف ريال.
وصنفت اللائحة أنواع وأعداد الكائنات الفطرية البرية المحظور صيدها إلى 3 فصائل وهي: المفترسات وتشمل «النمر العربي والضبع والذئب وابن أوى والوشق والقط الرملي والرتم وغرير العسل»، ثم الغزلان والوعول وتضم «المها، الريم، الأدمي، الوعل»، وأخيرا قائمة الطيور وتضم جميع أنواع الطيور المتوطنة.
اصطياد وعل
وكانت شرطة منطقة الباحة، أعلنت، فجر أمس، عن القبض على 3 أشخاص أقدموا على اصطياد وعل جبلي بمحافظة بلجرشي وتصوير ذلك ونشره، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم لفرع النيابة العامة.
كف الأذى
وحول إطلاق الوعول في منطقة محصورة بالمنازل والمزارع مما جعل بعض الوعول تقتحم المزارع، أوضح المستشار القانوني عارف العضيلة: أنه وطبقا للقاعدة الشرعية والنظامية: لا ضرر ولا ضرار، فإن من يقوم بكف أذى أي حيوان مؤذ فهو لم يرتكب جرما محرما وممنوعا نظاما، لأن المركز الوطني للحياة الفطرية حين أطلق الوعول كان يفترض أن يحافظ على وجودها في بيئتها المناسبة، وإذا ثبت وجود اعتداء وتقصد للاعتداء على هذه الحيوانات، فإننا نكون أمام قضية مكتملة الأركان يستحق مرتبكها العقوبة النظامية.
غرامات صيد الكائنات الحية «بالألف ريال»
900 المها العربي
400 النمر العربي
80 الذئب العربي
80 ابن آوى
80 الضبع المخطط
80 غرير العسل
70 القط الرملي
70 الوشق
70 القط البري
70 النيص
60 الوعل النوبي «الجبلي»
60 الثعلب الأحمر
60 ثعلب بلانفورد
60 ثعلب روبل
60 ثعلب الفنك
50 الرتم
35 غزال الأدمي
25 غزال الريم
25 الوبر الصخري
18 الأرنب البري
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