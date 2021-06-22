4 حيوانات تتساوى مع الوعل الجبلي في العقوبات

أوقعت اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية بالمملكة، عقوبة 60 ألف ريال على صيد الوعل الجبلي، فيما تطبق نفس العقوبة على صيد 4 أنواع من الثعالب وهي «الأحمر، وبلانفورد، وروبل، والفنك».

الأعلى والأقل

وتطبق العقوبات التي حددتها اللائحة على 20 نوعا من الحيوانات الفطرية وتتفاوت طبقا لندرة الحيوان، إذ تصل أعلى غرامة لصيد النمر العربي إلى 400 ألف ريال، وأقلها الأرنب البري الذي حدد عقوبة صيده بـ18 ألف ريال.

وصنفت اللائحة أنواع وأعداد الكائنات الفطرية البرية المحظور صيدها إلى 3 فصائل وهي: المفترسات وتشمل «النمر العربي والضبع والذئب وابن أوى والوشق والقط الرملي والرتم وغرير العسل»، ثم الغزلان والوعول وتضم «المها، الريم، الأدمي، الوعل»، وأخيرا قائمة الطيور وتضم جميع أنواع الطيور المتوطنة.

اصطياد وعل

وكانت شرطة منطقة الباحة، أعلنت، فجر أمس، عن القبض على 3 أشخاص أقدموا على اصطياد وعل جبلي بمحافظة بلجرشي وتصوير ذلك ونشره، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم لفرع النيابة العامة.

كف الأذى

وحول إطلاق الوعول في منطقة محصورة بالمنازل والمزارع مما جعل بعض الوعول تقتحم المزارع، أوضح المستشار القانوني عارف العضيلة: أنه وطبقا للقاعدة الشرعية والنظامية: لا ضرر ولا ضرار، فإن من يقوم بكف أذى أي حيوان مؤذ فهو لم يرتكب جرما محرما وممنوعا نظاما، لأن المركز الوطني للحياة الفطرية حين أطلق الوعول كان يفترض أن يحافظ على وجودها في بيئتها المناسبة، وإذا ثبت وجود اعتداء وتقصد للاعتداء على هذه الحيوانات، فإننا نكون أمام قضية مكتملة الأركان يستحق مرتبكها العقوبة النظامية.

غرامات صيد الكائنات الحية «بالألف ريال»

900 المها العربي

400 النمر العربي

80 الذئب العربي

80 ابن آوى

80 الضبع المخطط

80 غرير العسل

70 القط الرملي

70 الوشق

70 القط البري

70 النيص

60 الوعل النوبي «الجبلي»

60 الثعلب الأحمر

60 ثعلب بلانفورد

60 ثعلب روبل

60 ثعلب الفنك

50 الرتم

35 غزال الأدمي

25 غزال الريم

25 الوبر الصخري

18 الأرنب البري