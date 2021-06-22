لا تعويض
وأوضح المركز، أنه يتولى متابعة كل ما يتعلق بمخالفات الكائنات الفطرية، بشكل عام بما فيها مخالفات تربية المفترسات، من خلال عمليات تفتيش المحلات والأسواق أو من خلال تلقي البلاغات التي ترد للمركز، أو من خلال متابعة كل ما ينشر في المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، لأن مقتني هذه الكائنات يعتبرون مخالفين للنظام، ولا يقوم المركز بتعويضهم، مشددا على أن الحيوانات، التي تشملها لائحة عقوبة اقتناء وتربية الحيوانات المفترسة، هي التي تعتمد في معيشتها على افتراس حيوانات أخرى من بينها: النمور والأسود والذئاب والتماسيح وغيرها، وأن المركز وضع آلية تواصل لتسليم الحيوانات المفترسة، عبر هاتف المركز «0114418700» أو من خلال حسابات المركز الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني.
مواطنها الطبيعية
وأضاف المركز، أنه يتولى التنسيق مع كل من يرغب بتسليم الحيوانات المفترسة واستلامها، وحجرها لفترة مؤقتة لضمان خلوها من الأمراض، ثم إيوائها في وحدة الإيواء لحين النظر في أفضل السبل للتعامل معها، كإعادة إطلاقها في مواطنها الطبيعية كإطلاق المفترسات، التي تعيش في أفريقيا في مواطنها الأصلية «متى ما كان ذلك ممكناً» بالتنسيق مع المنظمات الدولية.
كانت هذه تفاصيل خبر قسم لجرائم الحياة الفطرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.