رقابة بيطرية على منافذ مكة

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة جاهزيتها لموسم حج هذا العام، في ظل جائحة كورونا ، من خلال توفير الكوادر البيطرية المتخصصة، التي تعمل في منافذ العاصمة المقدسة حتى انتهاء موسم الحج؛ وذلك للحد من دخول المواشي إلا بعد التأكد من مصدرها وسلامتها.

طلب السوق

وتضمنت الخطة توفير الكوادر البيطرية المتخصصة، التي تعمل على مدار الساعة؛ لفحص المواشي الواردة عن طريق ميناء جدة الإسلامي، لتغطية طلب السوق المحلي وموسم الحج والتأكد من سلامتها بالكشف ظاهريا ومخبريا، وإنشاء نقاط تفتيش على مداخل العاصمة المقدّسة بكوادر متخصصة تعمل على مدار الساعة لمنع دخول أي أغنام إلا بعد التأكد من مصدرها وسلامتها.

تجهيز الفرق

وتم إعداد خطة لفرق الحج البيطرية، تتضمن تجهيز فرق في منافذ العاصمة المقدسة (الكعكية، النوارية، البهيتة)، إضافة إلى 4 فرق بيطرية ميدانية لأسواق الأنعام والطوارئ والمساندة لإمارة منطقة مكة المكرمة. وتم إبلاغ جميع مستوردي المواشي والمربين بمنافذ العاصمة المقدّسة التي تم اعتمادها لدخول المواشي الحية.

مراحل الفحص

وتفقد مدير عام الإدارة العامة للمختبرات بوزارة البيئة محمد بن منديل الفهيد، برفقة مدير الجودة بالإدارة العامة للمختبرات موضي بنت صالح المهنا مختبرات وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة (مختبر مركز أبحاث الثروة السمكية، ومختبر المحجر الحيواني والنباتي بميناء جدة الإسلامي).

واطلع الفهيد خلال جولته على تطبيقات وإجراءات ضمان الجودة أيزو 17025 وفق المواصفات والمعايير العالمية والسلامة المتبعة في جميع الوحدات فى المختبرات ومراحل الفحص المخبرى بدءا من سحب العينات من الإرساليات الحيوانية والنباتية في المنافذ وعمليات الكشف على الإرساليات والتأكد من سلامتها فى ضوء الالتزامات المحددة في هذا الشأن وفقا للإجراءات المحجرية الواردة في نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون الخليجى ولائحته التنفيذية بالمملكة.