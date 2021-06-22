إزالة المخالفات في مزارع القطيف

ورش وتشاليح
ذكر مصدر لـ«دوت الخليج» أن جميع الأنشطة التجارية التي تتم ممارستها في المزارع مثل مبانٍ لسكن العمالة، أو أنشطة بيع الرمل والأسمنت ومواد البناء، أو تحويلها لورش وتشاليح سيارات، أو مستودعات، أو أي نشاط آخر يغير من طبيعة المنطقة الزراعية، يعد مخالفة، وسيتم التعامل معها حسب النظام، وتطبيق الأنظمة عليها.
اشتراط الترخيص
أكدت اللجنة أن التعدي يشمل استغلال الأراضي الزراعية الفضاء أو المحياة في غير ما خصصت له، عدا من يحمل ترخيصا رسميا على الأرض لممارسة النشاط المزاول فيها.
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