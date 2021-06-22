2000 مستفيد يوميا من تحلية أبها

يزداد الطلب على المياه في منطقة عسير مع كل صيف حين يتوافد الزائرون والمصطافون، وعبر بعض ملاك الوحدات السكنية عن استيائهم من نقص المياه وتأخر موعد الصهاريج، فيما رصدت «دوت الخليج» انسيابية ضخ المياه في محطة مياه أبها مع توفر الصهاريج، كذلك تم الدخول على موقع وتطبيق (المياه الوطنية) وحجز موعد لصهريج ماء وفي أقل من ساعتين اتصل أحد الصهاريج للقدوم إلى الموقع الذي تم تحديده على التطبيق.

وحول الوضع التشغيلي لمحطات التوزيع في مدينة أبها، أوضحت شركة المياه الوطنية ممثلة بالإدارة العامة لخدمات المياه لـ«دوت الخليج»، بأنه يتم استقبال طلبات العملاء لصهاريج المياه من خلال القنوات الرقمية للشركة سواءً من تطبيق المياه الوطنية أو الفرع الإلكتروني للشركة.. دون الحاجة إلى حضور العميل لمحطة التعبئة، وأضافت أن العمليات التشغيلية في المحطة تسير بشكل جيد ولا يوجد تأخير في خدمة العملاء، علمًا بأن متوسط عدد العملاء المخدومين يوميًا 2000 عميل، ويتم تشغيل النظام في 47 محطة توزيع على مستوى منطقة عسير.