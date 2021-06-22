2000 مستفيد يوميا من تحلية أبها

وحول الوضع التشغيلي لمحطات التوزيع في مدينة أبها، أوضحت شركة المياه الوطنية ممثلة بالإدارة العامة لخدمات المياه لـ«دوت الخليج»، بأنه يتم استقبال طلبات العملاء لصهاريج المياه من خلال القنوات الرقمية للشركة سواءً من تطبيق المياه الوطنية أو الفرع الإلكتروني للشركة.. دون الحاجة إلى حضور العميل لمحطة التعبئة، وأضافت أن العمليات التشغيلية في المحطة تسير بشكل جيد ولا يوجد تأخير في خدمة العملاء، علمًا بأن متوسط عدد العملاء المخدومين يوميًا 2000 عميل، ويتم تشغيل النظام في 47 محطة توزيع على مستوى منطقة عسير.
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