100 موظف يسهمون في السعادة المهنية

وارتكزت مخرجات الدورة على غرس السعادة بمفهومها الصحيح والتمكين من تطبيق معاييرها التي ترفع نسبة السعادة بأعمق التقنيات وأسهلها، إضافة إلى تطبيق تقنيات تمكن من بناء علاقة إيجابية قوية مع الذات والمحيط، مما يسهم في تحقيق التوازن وزيادة الإنتاجية في العمل ورفع نسبة السعادة الوظيفية.
وهدفت الدورة التي شارك فيها قرابة 100 من موظفي هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة إلى غرس مفهوم السعادة لتعزيز الإسهامات التنموية للفرد والمجتمع، والمساهمة في تحسين بيئة العمل وزيادة الانتماء، وتقليل نسبة التسرب الوظيفي، وكذلك الحفاظ على الصحة النفسية للموظف، والمساهمة في العمل على رفع مؤشر السعادة العالمي لعدد من الدول العربية، وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية لدى المجتمع.
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