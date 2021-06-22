- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
القبض على شخصين يسرقان محتويات السيارات
تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على مواطن ومقيم من الجنسية الباكستانية، في العقدين الثالث والخامس من العمر، ارتكبا 48 جريمة بذات...
حقيقة تجمع ملاك مكاتب الاستقدام أمام فرع الموارد البشرية بالرياض
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بيانًا، أوضحت فيه ملابسات ما جرى تداوله حول تجمع عدد من ملاك مكاتب الاستقدام أمام...
4 حيوانات تتساوى مع الوعل الجبلي في العقوبات
أوقعت اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية بالمملكة، عقوبة 60 ألف ريال على صيد الوعل الجبلي، فيما تطبق نفس العقوبة على...
قسم لجرائم الحياة الفطرية
كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لـ «دوت الخليج» أمس، إنشاء قسم متخصص بمتابعة جرائم الحياة الفطرية تابع للمركز، ومن مهامه متابعة...
185 شركة حجاج تتسلم مواقعها بالمشاعر
سلمت وزارة الحج والعمرة، أمس، 185 شركة ومؤسسة من حجاج الداخل مواقعها بالمشاعر المقدسة.وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة السابق...
رقابة بيطرية على منافذ مكة
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة جاهزيتها لموسم حج هذا العام، في ظل جائحة كورونا، من خلال توفير الكوادر البيطرية المتخصصة، التي...
تعميم يوقف سباق التقاعد المبكر
بعد تزايد حالات التقاعد المبكر في القطاعين العام والخاص العام الماضي، صدر تعميم لكافة الوزارات والمصالح الحكومية بعدم التساهل في...
كانت هذه تفاصيل خبر جوائز للفائزين بزيتون الجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.