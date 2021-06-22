الارشيف / اخبار السعوديه

جوائز للفائزين بزيتون الجوف

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القبض على شخصين يسرقان محتويات السيارات

تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على مواطن ومقيم من الجنسية الباكستانية، في العقدين الثالث والخامس من العمر، ارتكبا 48 جريمة بذات...

83e567c087.jpgالرياض: دوت الخليج
2e5f086586.jpg12 ذو القعدة 1442 هـ

حقيقة تجمع ملاك مكاتب الاستقدام أمام فرع الموارد البشرية بالرياض

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بيانًا، أوضحت فيه ملابسات ما جرى تداوله حول تجمع عدد من ملاك مكاتب الاستقدام أمام...

icon-byline.pngأبهـا: دوت الخليج
icon-clock.png12 ذو القعدة 1442 هـ

4 حيوانات تتساوى مع الوعل الجبلي في العقوبات

أوقعت اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية بالمملكة، عقوبة 60 ألف ريال على صيد الوعل الجبلي، فيما تطبق نفس العقوبة على...

icon-byline.pngالباحة: مشعل الغامدي وأبها : دوت الخليج
icon-clock.png11 ذو القعدة 1442 هـ

قسم لجرائم الحياة الفطرية

كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لـ «دوت الخليج» أمس، إنشاء قسم متخصص بمتابعة جرائم الحياة الفطرية تابع للمركز، ومن مهامه متابعة...

icon-byline.pngالدمام : عدنان الغزال
icon-clock.png11 ذو القعدة 1442 هـ
( تصوير: عبدالمحسن دومان)

185 شركة حجاج تتسلم مواقعها بالمشاعر

سلمت وزارة الحج والعمرة، أمس، 185 شركة ومؤسسة من حجاج الداخل مواقعها بالمشاعر المقدسة.وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة السابق...

icon-byline.png مكة المكرمة: فهد الإحيوي
icon-clock.png11 ذو القعدة 1442 هـ

رقابة بيطرية على منافذ مكة

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة جاهزيتها لموسم حج هذا العام، في ظل جائحة ، من خلال توفير الكوادر البيطرية المتخصصة، التي...

icon-byline.pngجدة محمد غرسان
icon-clock.png11 ذو القعدة 1442 هـ

تعميم يوقف سباق التقاعد المبكر

بعد تزايد حالات التقاعد المبكر في القطاعين العام والخاص العام الماضي، صدر تعميم لكافة الوزارات والمصالح الحكومية بعدم التساهل في...

icon-byline.pngالرياض : سليمان العنزي
icon-clock.png11 ذو القعدة 1442 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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