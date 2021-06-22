جوائز للفائزين بزيتون الجوف

القبض على شخصين يسرقان محتويات السيارات تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على مواطن ومقيم من الجنسية الباكستانية، في العقدين الثالث والخامس من العمر، ارتكبا 48 جريمة بذات... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 12 ذو القعدة 1442 هـ 12 ذو القعدة 1442 هـ

حقيقة تجمع ملاك مكاتب الاستقدام أمام فرع الموارد البشرية بالرياض أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بيانًا، أوضحت فيه ملابسات ما جرى تداوله حول تجمع عدد من ملاك مكاتب الاستقدام أمام... أبهـا: دوت الخليج أبهـا: دوت الخليج 12 ذو القعدة 1442 هـ 12 ذو القعدة 1442 هـ

4 حيوانات تتساوى مع الوعل الجبلي في العقوبات أوقعت اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية بالمملكة، عقوبة 60 ألف ريال على صيد الوعل الجبلي، فيما تطبق نفس العقوبة على... الباحة: مشعل الغامدي وأبها : دوت الخليج الباحة: مشعل الغامدي وأبها : دوت الخليج 11 ذو القعدة 1442 هـ 11 ذو القعدة 1442 هـ

قسم لجرائم الحياة الفطرية كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لـ «دوت الخليج» أمس، إنشاء قسم متخصص بمتابعة جرائم الحياة الفطرية تابع للمركز، ومن مهامه متابعة... الدمام : عدنان الغزال الدمام : عدنان الغزال 11 ذو القعدة 1442 هـ 11 ذو القعدة 1442 هـ

185 شركة حجاج تتسلم مواقعها بالمشاعر سلمت وزارة الحج والعمرة، أمس، 185 شركة ومؤسسة من حجاج الداخل مواقعها بالمشاعر المقدسة.وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة السابق... مكة المكرمة: فهد الإحيوي مكة المكرمة: فهد الإحيوي 11 ذو القعدة 1442 هـ 11 ذو القعدة 1442 هـ

رقابة بيطرية على منافذ مكة أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة جاهزيتها لموسم حج هذا العام، في ظل جائحة كورونا، من خلال توفير الكوادر البيطرية المتخصصة، التي... جدة محمد غرسان جدة محمد غرسان 11 ذو القعدة 1442 هـ 11 ذو القعدة 1442 هـ

تعميم يوقف سباق التقاعد المبكر بعد تزايد حالات التقاعد المبكر في القطاعين العام والخاص العام الماضي، صدر تعميم لكافة الوزارات والمصالح الحكومية بعدم التساهل في... الرياض : سليمان العنزي الرياض : سليمان العنزي 11 ذو القعدة 1442 هـ 11 ذو القعدة 1442 هـ

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