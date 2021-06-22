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أكثر من 4500 زيارة بحث ميداني لمستفيدي الضمان الاجتماعي بالرياض

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-22

أكثر من 4500 زيارة بحث ميداني لمستفيدي الضمان الاجتماعي بالرياض

بهدف دراسة حالة المقدمين الجدد والمستوى المعيشي لأسرهم

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت آخر الإحصائيات الصادرة عن فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض عن إجراء أكثر من 4500 زيارة بحث ميداني لمستفيدي الضمان الاجتماعي، في العاصمة الرياض والمحافظات التابعة لها خلال ثلاثة أشهر.

هدف الزيارات: 

وتهدف الزيارات التي ينفذها الكادر الاجتماعي بمكاتب الضمان إلى دراسة حالة المقدمين الجدد على خدمات الضمان والمستوى المعيشي والاجتماعي لأسرهم من فئات كبار السن والأسر المهجورة والعاجزين كليًّا لتقدير مدى استحقاقهم وإنهاء إجراءات تسجيلهم، بالإضافة إلى تحديث بيانات بعض الحالات ممن لا يمكنهم الاستفادة من الخدمات الإلكترونية للنظام.

16 مكتبًا: 

يذكر أن أعداد مكاتب الضمان التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض تصل إلى 16 مكتبًا ووحدتي ضمان تقدم خدماتها لمجموعة من الفئات تحت تصنيفات “المرأة من غير عائل وحالات الشيخوخة من الجنسين، والأسرة الغير معولة، وفئة الأيتام، بالإضافة إلى فئة العاجزين عن العمل”.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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