أكثر من 4500 زيارة بحث ميداني لمستفيدي الضمان الاجتماعي بالرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت آخر الإحصائيات الصادرة عن فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض عن إجراء أكثر من 4500 زيارة بحث ميداني لمستفيدي الضمان الاجتماعي، في العاصمة الرياض والمحافظات التابعة لها خلال ثلاثة أشهر.

هدف الزيارات:

وتهدف الزيارات التي ينفذها الكادر الاجتماعي بمكاتب الضمان إلى دراسة حالة المقدمين الجدد على خدمات الضمان والمستوى المعيشي والاجتماعي لأسرهم من فئات كبار السن والأسر المهجورة والعاجزين كليًّا لتقدير مدى استحقاقهم وإنهاء إجراءات تسجيلهم، بالإضافة إلى تحديث بيانات بعض الحالات ممن لا يمكنهم الاستفادة من الخدمات الإلكترونية للنظام.

16 مكتبًا:

يذكر أن أعداد مكاتب الضمان التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض تصل إلى 16 مكتبًا ووحدتي ضمان تقدم خدماتها لمجموعة من الفئات تحت تصنيفات “المرأة من غير عائل وحالات الشيخوخة من الجنسين، والأسرة الغير معولة، وفئة الأيتام، بالإضافة إلى فئة العاجزين عن العمل”.

شارك الخبر