، 4 انتصارات في ختام الجولة الأولى لمجموعات كأس العرب لمنتخبات الشباب ،

محمد بن مسعود - الدمام - الأخضر افتتح المشوار بثنائية في مرمى أوزبكستان

أقيمت اليوم الاثنين 4 مباريات في ختام الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً لكرة القدم، التي تقام في العاصمة المصرية القاهرة، وينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، وتستمر حتى السادس من شهر يوليو المقبل.

السنغال - لبنان

في المجموعة الثالثة حقق منتخب السنغال فوزاً عريضاً بنتيجة 5-1 على منتخب لبنان، وسجل له كل من سليمان فاي وعثمان دياو وإبراهيما سيسكو ومالك نادويي ومامي فاي، بينما جاء هدف لبنان عن طريق اللاعب عامر إسماعيل.

جزر القمر - العراق

وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها، حقق منتخب جزر القمر فوزاً بنتيجة 4-3 أمام العراق، حيث سجل رباعية جزر القمر كل من محمود عادل (هدفين) وأسمن إدريس وفهد ياسين، بينما جاءت أهداف العراق عن طريق نصر سلام وقاسم عبد الرازق وعبدالقادر جميل.

بتلك النتائج، يتصدر منتخب السنغال جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن جزر القمر صاحب المركز الثاني، يليهما كل من العراق ولبنان.

تونس - اليمن

وفي المجموعة الرابعة، حقق منتخب تونس فوزاً مستحقاً بهدفين دون رد أمام منتخب اليمن، سجلهما كل من يوسف سنانة ومحمد عزيز.

السعودية - أوزبكستان

وفي آخر مباريات اليوم، انتصر المنتخب السعودي على نظيره أوزبكستان 2/0، وسجل هدفيه اللاعبان محمد الدوسري وعبد الله رديف.

بتلك النتائج، يتقاسم منتخبا تونس والسعودية صدارة المجموعة بـ3 أهداف لكل منهما، يليهما منتخبا اليمن وأوزبكستان.