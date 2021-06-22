، "النباط" يشكر المساهمين في إنشاء جمعية اللاعبين القدامى بالشرقية ،

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رفع أحمد بن يوسف النباط، رئيس مجلس إدارة جمعية اللاعبين القدامى بالمنطقة الشرقية المرخصة برقم ٢٠٩٥ بتاريخ ٢٧/ ١٠/ ١٤٤٢هـ وجميع أعضاء الجمعية ومنسوبيها أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، أمير المنطقة الشرقية، وإلى الأمير أحمد بن فهد بن سلمان آل سعود، نائب أمير المنطقة الشرقية، وإلى الأمير عبدالعزيز بن تركي آل سعود، وزير الرياضة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وإلى ياسر المسحل وإلى المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإلى جميع منسوبي وزارتي الرياضة والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المنطقة الشرقية ودواوين الوزارات، وذلك لجهودهم المضنية والحثيثة وكذلك إسهاماتهم الفعالة في إنشاء جمعية اللاعبين القدامى بالمنطقة الشرقية.
وأكد "النباط" أن جميع أعضاء الجمعية ومنسوبيها عقدوا العزم على بذل أقصى الجهود لتحقيق أفضل خدمة لقدامى الرياضيين في المنطقة الشرقية، وعمل برامج جديدة وفعاليات مثمرة من شأنها تعزيز الترابط بين الرياضيين، وبذل الغالي والنفيس لتحقيق رؤية مملكتنا الغالية 2030 في ظل القيادة الرشيدة لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، وسيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.
"النباط" يشكر المساهمين في إنشاء جمعية اللاعبين القدامى بالشرقيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-21
رفع أحمد بن يوسف النباط، رئيس مجلس إدارة جمعية اللاعبين القدامى بالمنطقة الشرقية المرخصة برقم ٢٠٩٥ بتاريخ ٢٧/ ١٠/ ١٤٤٢هـ وجميع أعضاء الجمعية ومنسوبيها أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، أمير المنطقة الشرقية، وإلى الأمير أحمد بن فهد بن سلمان آل سعود، نائب أمير المنطقة الشرقية، وإلى الأمير عبدالعزيز بن تركي آل سعود، وزير الرياضة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وإلى ياسر المسحل وإلى المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإلى جميع منسوبي وزارتي الرياضة والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المنطقة الشرقية ودواوين الوزارات، وذلك لجهودهم المضنية والحثيثة وكذلك إسهاماتهم الفعالة في إنشاء جمعية اللاعبين القدامى بالمنطقة الشرقية.
وأكد "النباط" أن جميع أعضاء الجمعية ومنسوبيها عقدوا العزم على بذل أقصى الجهود لتحقيق أفضل خدمة لقدامى الرياضيين في المنطقة الشرقية، وعمل برامج جديدة وفعاليات مثمرة من شأنها تعزيز الترابط بين الرياضيين، وبذل الغالي والنفيس لتحقيق رؤية مملكتنا الغالية 2030 في ظل القيادة الرشيدة لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، وسيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.
21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة 1442
08:07 PM
22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442
12:53 AM
أكد الإعداد لبرامج جديدة وفعاليات لتعزيز الترابط بين الرياضيين
رفع أحمد بن يوسف النباط، رئيس مجلس إدارة جمعية اللاعبين القدامى بالمنطقة الشرقية المرخصة برقم ٢٠٩٥ بتاريخ ٢٧/ ١٠/ ١٤٤٢هـ وجميع أعضاء الجمعية ومنسوبيها أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، أمير المنطقة الشرقية، وإلى الأمير أحمد بن فهد بن سلمان آل سعود، نائب أمير المنطقة الشرقية، وإلى الأمير عبدالعزيز بن تركي آل سعود، وزير الرياضة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وإلى ياسر المسحل وإلى المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإلى جميع منسوبي وزارتي الرياضة والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المنطقة الشرقية ودواوين الوزارات، وذلك لجهودهم المضنية والحثيثة وكذلك إسهاماتهم الفعالة في إنشاء جمعية اللاعبين القدامى بالمنطقة الشرقية.
وأكد "النباط" أن جميع أعضاء الجمعية ومنسوبيها عقدوا العزم على بذل أقصى الجهود لتحقيق أفضل خدمة لقدامى الرياضيين في المنطقة الشرقية، وعمل برامج جديدة وفعاليات مثمرة من شأنها تعزيز الترابط بين الرياضيين، وبذل الغالي والنفيس لتحقيق رؤية مملكتنا الغالية 2030 في ظل القيادة الرشيدة لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، وسيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.
، "النباط" يشكر المساهمين في إنشاء جمعية اللاعبين القدامى بالشرقية ،
المصدر : الخليج 365
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