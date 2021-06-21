شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بسارقيّ محتويات السيارات في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على شخصين ارتكبا جرائم تكسير زجاج المركبات وسرقة محتوياتها.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه امتدادًا للجهود المبذولة لمكافحة جرائم السرقات ومتابعتها وضبط مرتكبيها، تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطن ومقيم من الجنسية الباكستانية، في العقدين الثالث والخامس من العمر، ارتكبا (48) جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي في عدد من أحياء مدينة الرياض، تمثلت في تكسير زجاج المركبات وسرقة محتوياتها وبيعها عبر منافذ بيع المستعمل.

وأشار إلى استرداد جزء من المسروقات، وتقدر قيمة ما استوليا عليه بمبلغ (50,000) ريال، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.