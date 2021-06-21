شكرا لقرائتكم خبر عن الأحساء.. التشهير بمنشأة خالفت ضوابط التخفيضات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهرت وزارة التجارة بصاحب مؤسسة تختص في تجارة المفروشات بمحافظة الأحساء بعد صدور حكم قضائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري لعدم الإلتزام بشروط وضوابط تراخيص التخفيضات وتنظيمها دون ترخيص.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام والمتضمن فرض غرامة مالية، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة وفرت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونياً بهدف القضاء على العروض الوهمية والمضللة للمستهلك، إلى جانب تنفيذها جولات تفتيشية لمراقبة التزام المنشآت بضوابط وشروط إجراء العروض والتخفيضات التجارية.