شكرا لقرائتكم خبر عن بالشراكة مع "اليوم".. دورة في «الإسعافات الأولية» بشهادات معتمدة لمنسوبي الإعلام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية، بالشراكة مع دار ”الخليج 365”، يومي الأحد والإثنين، دورة في الإسعافات الأولية لعدد من إعلاميي وإعلاميات عدد من الصحف الرسمية والإلكترونية بالمنطقة الشرقية، في مبادرة من إدارة الاتصال المؤسسي بالفرع لتكريم الإعلاميين والإعلاميات لجهودهم المتميزة وتعاونهم المثمر مع فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية، وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس « كورونا » المستجد.

معلومات شاملة

وأوضح مدير الاتصال المؤسسي بالهلال الأحمر بالمنطقة الشرقية، فهد عثمان، أنه تقام الدورة التدريبية على مدى يومين في كل من مدينة الدمام بالقاعة الرئيسية لصحيفة ”الخليج 365”، وبمحافظة الأحساء بمقر إدارة إسعاف الأحساء، وتنقسم الدورة التدريبية إلى قسمين؛ نظري يحتوي على معلومات شاملة عن الحالات الإسعافية المختلفة، كالغصة والحروق والنزيف والإنعاش القلبي الرئوي والصرع والتسمم وغيرها من الحالات الإسعافية المختلفة، والقسم الثاني عملي تُطبق من خلاله المهارات الإسعافية على الدمى التدريبية، مشيرًا إلى أنه سيمنح الحضور شهادة معتمدة في الإسعافات الأولية لمدة سنتين بعد اجتيازهم الاختبارات الخاصة بالدورة.

علم ومعرفة

وكان المشرفون على الدورة مدير إدارة الاتصال المؤسسي بالشرقية فهد الغامدي، ومديرة الشؤون الأكاديمية والتدريب بالشرقية د. آلاء الدبيكل، وتمَّ خلال الدورة تطبيق كل الإجراءات والإسعافات؛ ليكون هناك اطّلاع من الحضور وحصول الفائدة المرجوة من هذه الدورة، وحتى يصبح هناك علم ومعرفة للتعامل مع الحالات الطارئة التي قد تواجههم في أي وقت وفي أي مكان، وكذلك عند مباشرة الحوادث المرورية، كما أنه من الضروري الاتصال بالهلال الأحمر لمباشرة الحدث، مع العمل على الإسعافات الأولية للمصابين إلى حين وصول الفرق الإسعافية.

دورات مفتوحة

وأكد فهد عثمان أهمية تعلم الإسعافات الأولية لكل المواطنين، مشيرًا إلى أنها تستهدف مواجهة أي حدث، وأن الدورات مفتوحة في هيئة الهلال الأحمر في جميع الأوقات.