3 خطوات للتسجيل في أبشر والاستفادة بأكثر من 280 خدمة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت منصة أبشر إجراءات وخطوات التسجيل فيها للاستفادة بأكثر من 280 خدمة إلكترونية من خدماتها صممت لخدمة المستفيدين على مدار الساعة.

رابط أبشر:

وشاركت المنصة، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع تويتر، إنفوجراف يبين آلية التسجيل، حيث يتم أولًا التسجيل والتفعيل في المنصة من خلال الموقع الإلكتروني لأبشر والذي يمكن الوصول له مباشرة من خلال الضغط على الرابط التالي: هنا.

3 خطوات:

وبينّت أبشر، أن التسجيل يتم عبر 3 خطوات من خلال اختيار تسجيل مستخدم جديد ثم إدخال المعلومات المطلوبة والضغط على تم، حيث يتطلب هذا الإجراء تفعيل الحساب، ويتم ذلك من خلال زيارة أجهزة الخدمة الذاتية أو عن طريق الحساب البنكي أو موظفي التفعيل بوحدات الأحوال المدنية أو الجوازات.

وأشارت منصة أبشر إلى أنه للاستفادة من خدماتها يتم تفعيل الحساب بعد التسجيل من خلال التبصيم وأجهزة الخدمة الذاتية، حيث تصل للمستخدم بعد التسجيل برقم هاتفه رسالة نصية بها كلمة مرور مؤقتة، وبعدها يتم التوجه لأجهزة الخدمة الذاتية واختيار تسجيل الدخول على منصة أبشر، ثم يتم إدخال رقم الهوية الوطنية في خانة اسم المستخدم وكتابة كلمة المرور المؤقتة في خانة كلمة المرور.

ثم يتم إدخال المعلومات المطلوبة كل في حقولها الخاصة، مع التأكد من صحتها ثم إنشاء كلمة مرور خاصة مختلفة عن كلمة المرور المؤقتة.



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