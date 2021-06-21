‎مذكرة تفاهم لمساهمة قطاع الأعمال في توظيف الكوادر البشرية بالطائف

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-21

متابعات الخليج 365 - الطائف

برعاية كريمة من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، وقع رئيس غرفة الطائف سامي العبيدي، ومدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة فيصل بن كدسة، في مقر الإمارة اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون بين الغرفة والتدريب التقني بالمنطقة.

هدف الاتفاقية:

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وتهدف الاتفاقية التي شهدت حضور نائب رئيس غرفة الطائف مشعل فلاح إلى تفعيل سبل التعاون والتواصل نحو تحقيق رسالة الشراكة المجتمعية والمنافع المتبادلة لتضافر الجهود من أجل تطوير وتنمية الإنسان والمجتمع وتحقيق رؤية السعودية 2030 للوصول لمجتمع معرفي وعلمي منتج.

وتنص الاتفاقية بين التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة وغرفة الطائف على مساهمة قطاع الأعمال في توظيف الكوادر الوطنية وتعريف القطاع الخاص بإمكانات ومخرجات التدريب التقني والمهني في محافظة الطائف لتوفير الفرص الوظيفية للخريجين والخريجات وفقًا لاحتياجات سوق العمل.

محاور الاتفاقية:

وستشمل الاتفاقية تنفيذ ورش عمل للجان العاملة والموارد البشرية وتسويق البرامج وتعزيز ثقة رجال وسيدات الأعمال، وتنظيم زيارات لرجال وسيدات الأعمال للمنشآت التدريبية التابعة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وللاطلاع على البيئة التدريبية والمخرجات، إضافة إلى إقامة الملتقيات الوظيفية وأيام المهنة والفعاليات والمعارض التي تخدم خريجي المنشآت التابعة للمؤسسة، وكذلك تهيئة المسارح والمقرات والتجهيزات في منشآت التدريب لعقد لقاءات التوظيف وتقديم المحاضرات التوعوية والمهنية، بالإضافة إلى المشاركة بأركان مجانية في الملتقيات الوظيفية وأيام المهنة والفعاليات والمعارض والمناشط، والتعاون في إعداد دراسات احتياج سوق العمل من التخصصات التدريبية، وعمل وإجراء الأبحاث والدراسات المرتبطة بقطاع الأعمال.



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