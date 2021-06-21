شكرا لقرائتكم خبر التعليم تعرف بـ«منصة التبادل المعرفي» وتسعى لإيجاد حلول تطبيقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت وزارة التعليم أمس ورشة عمل - عن بعد - للتعريف بـ(منصة التبادل المعرفي)، وذلك في مقر الوزارة بالرياض.

وتهدف الورشة إلى التعريف بالخدمات التي ستقدمها (منصة التبادل المعرفي) التي سيتم إطلاقها لاحقا، وإبراز الأدوار التي تبذلها الوزارة في دعم منظومة البحث والابتكار في الجامعات السعودية.

واستعرض نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد السديري عددا من المبادرات التي أطلقتها الوزارة ممثلة في وكالة البحث والابتكار، لتعزيز جهود البحث العلمي والابتكار في الجامعات ومراكز البحث الحكومية؛ لمواكبة متغيرات العصر، وتحسين نواتج التعلم، والاستفادة من البرامج والتطبيقات المختلفة، وتمكين الاستثمار الأمثل في التقنيات الحديثة كالبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، وصولا لاستكمال الجهود المبذولة في توفير الممكنات اللازمة، التي تسهم في تحسين التعاون بين القطاعين العام والخاص والجامعات السعودية، من خلال إنتاج أبحاث علمية تطبيقية تدعم دفع عجلة التنمية والتطوير الوطنية.

وأكد السديري أن الوزارة تسعى إلى زيادة إسهام الباحثين في الجامعات السعودية بإيجاد الحلول التطبيقية والمبنية على أسس علمية رصينة للتحديات والمعوقات التي تواجهها القطاعات المحلية، حيث عملت الوزارة على تطوير منصة (التبادل المعرفي)، التي تهدف إلى تمكين الربط الالكتروني بين الجهات المستفيدة من القطاعين العام والخاص من جهة، وبين الباحثين والباحثات في الجامعات ومراكز الأبحاث السعودية من جهة أخرى.

حالة البحث العلمي والابتكار بالجامعات السعودية ودوره في تحقيق الأولويات الوطنية.

محاور ناقشتها ورشة العمل:

