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1212 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1510 حالات

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- بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 1212 إصابة جديدة بفيروس المستجد، وشفاء 1510 حالات و14 وفاة، فيما بلغ إجمالي الحالات المتعافية 457,128 حالة، والحالات النشطة 10584، منها 1489 حالة حرجة.

وأوضحت الوزارة في بيانها أمس أن إجمالي إصابات كورونا بلغ 475,403 حالات في المملكة، وإجمالي الوفيات 7691 حالة.

الحالات الجديدة بحسب المناطق

مكة المكرمة 376

الرياض 233

الشرقية 224

عسير 103

جازان 80

المدينة المنورة 66

القصيم 44

تبوك 23

نجران 19

حائل 18

الباحة 17

الحدود الشمالية 6

الجوف 3

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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