1212 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1510 حالات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 1212 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 1510 حالات و14 وفاة، فيما بلغ إجمالي الحالات المتعافية 457,128 حالة، والحالات النشطة 10584، منها 1489 حالة حرجة. وأوضحت الوزارة في بيانها أمس أن إجمالي إصابات كورونا بلغ 475,403 حالات في المملكة، وإجمالي الوفيات 7691 حالة. الحالات الجديدة بحسب المناطق مكة المكرمة 376 الرياض 233 الشرقية 224 عسير 103 جازان 80 المدينة المنورة 66 القصيم 44 تبوك 23 نجران 19 حائل 18 الباحة 17 الحدود الشمالية 6 الجوف 3

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