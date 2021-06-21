1212 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1510 حالات

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وأوضحت الوزارة في بيانها أمس أن إجمالي إصابات كورونا بلغ 475,403 حالات في المملكة، وإجمالي الوفيات 7691 حالة.
الحالات الجديدة بحسب المناطق
مكة المكرمة 376
الرياض 233
الشرقية 224
عسير 103
جازان 80
المدينة المنورة 66
القصيم 44
تبوك 23
نجران 19
حائل 18
الباحة 17
الحدود الشمالية 6
الجوف 3
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