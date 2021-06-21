شكرا لقرائتكم خبر عروض صوت الناس بـ«الفيديو آرت الدولي» في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتتضمن العروض التي تقام على مدى خمسة أيام 30 عملا فنيا من 19 دولة، تحمل تجربة كل فنان رغم الاختلافات الجغرافية وطريقة التنفيذ، إلى جانب الخصوصية من حيث التقنيات والمضمون والابتكارات.
وأوضح مدير الجمعية يوسف الحربي أن ما يقدمه الملتقى من عروض وفعاليات يعد فرصة لإيجاد تعاون حقيقي بين الفنانين والمتابعين والمهتمين والباحثين والأكاديميين، من خلال تقديم الأعمال الفنية واستعراض التجارب وتبادل المعرفة، مشيرا إلى أن هذه العروض تعد منفذ تواصل بين الملتقى وفضاء «المشتل»، الذي يمثل مساحة إبداعية وانعكاسا جماليا للهوية السعودية.
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