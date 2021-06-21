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عروض صوت الناس بـ«الفيديو آرت الدولي» في الرياض

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- بواسطة أيمن الوشواش - يقدم ملتقى الفيديو آرت الدولي في دورته الثالثة، والذي تنظمه جمعية الثقافة والفنون في الدمام الخميس المقبل عروضه الجديدة التي اتسمت فكرتها بمحور «صوت الناس»، وذلك في المساحة الإبداعية «المشتل» بحي السفارات في الرياض.

وتتضمن العروض التي تقام على مدى خمسة أيام 30 عملا فنيا من 19 دولة، تحمل تجربة كل فنان رغم الاختلافات الجغرافية وطريقة التنفيذ، إلى جانب الخصوصية من حيث التقنيات والمضمون والابتكارات.

وأوضح مدير الجمعية يوسف الحربي أن ما يقدمه الملتقى من عروض وفعاليات يعد فرصة لإيجاد تعاون حقيقي بين الفنانين والمتابعين والمهتمين والباحثين والأكاديميين، من خلال تقديم الأعمال الفنية واستعراض التجارب وتبادل المعرفة، مشيرا إلى أن هذه العروض تعد منفذ تواصل بين الملتقى وفضاء «المشتل»، الذي يمثل مساحة إبداعية وانعكاسا جماليا للهوية السعودية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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