وظائف أكاديمية لحملة الدكتوراه بجامعة جدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جامعة جدة ممثلة في إدارة الموارد البشرية عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة لكلا الجنسين، لحملة الدكتوراه في عدد من التخصصات للعمل بمسمى «أستاذ مساعد»، للعام الجامعي 1443هـ. وتشمل التخصصات الأنسجة والخلايا (للرجال)، وعلم وظائف الأعضاء (للرجال)، وإدارة سلسلة الإمداد (للرجال والنساء)، وقانون عام (للنساء)، والنشاط البدني (للنساء)، والإدارة الرياضية (للنساء). ودعت الجامعة الراغبين في التقديم ومعرفة الشروط العامة إلى الدخول على موقعها في موعد أقصاه الـ13 من ذي القعدة الحالي.

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