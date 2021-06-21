ضبط 3 أشخاص صادوا وعلا جبليا في بلجرشي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت الجهات الأمنية بمنطقة الباحة 3 أشخاص لاصطيادهم وعلا جبليا بمحافظة بلجرشي وتصوير ذلك ونشره بمواقع التواصل الاجتماعي. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة في بيانه أمس أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه قيام 3 أشخاص باصطياد وعل جبلي بمحافظة بلجرشي وتصوير ذلك ونشره، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن القبض عليهم، وهم مواطنان ومقيم من الجنسية الأفغانية، في العقد الثاني من العمر، وإعادة الوعل الجبلي إلى فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بالمنطقة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم لفرع النيابة العامة. عقوبة صيد الوعل الجبلي عقوبة صيد الوعل الجبلي





60 ألف ريال غرامة



في حال تكرار المخالفة خلال سنة تغلظ العقوبة بحيث تصل إلى السجن 10 سنوات



وغرامة مالية تصل إلى 30 مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين



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