شكرا لقرائتكم خبر سفير خادم الحرمين المعين لدى قطر يقدم نسخة من أوراق اعتماده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل نائب رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد آل ثاني، في مكتبه بالديوان الأميري في الدوحة أمس، سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى دولة قطر الأمير منصور بن فرحان. وقدم السفير نسخة من أوراق اعتماده سفيرا لخادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، تمهيدا لتقديمها لأمير دولة قطرالشيخ تميم بن حمد آل ثاني. ورحب وزير خارجية قطر بالسفير، منوها بعمق الروابط التاريخية الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين في جميع المجالات، واهتمام وحرص القيادة الحكيمة في البلدين الشقيقين لتعزيزها في الأصعدة كافة، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

كانت هذه تفاصيل خبر سفير خادم الحرمين المعين لدى قطر يقدم نسخة من أوراق اعتماده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.