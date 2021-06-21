تدريب سعودي أمريكي على النقل الهجومي بـ«مخالب الصقر 4 »

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستمر مناورات تمرين «مخالب الصقر» بين القوات البرية الملكية السعودية والقوات الأمريكية، والذي انطلقت فعالياته منذ أسبوع في المنطقة الشمالية الغربية. ويأتي هذا التمرين امتدادا للتمارين المشتركة بين البلدين الصديقين، بهدف التدريب على عمليات القيادة والسيطرة، والتدريب على الرماية غير المباشرة، وعلى النقل القتالي الهجومي، والتخلص من المتفجرات وتحسين التوافق بين المعدات العسكرية للجانبين.



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