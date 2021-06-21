أمر ملكي بترقية وتعيين 15 قاضيا في ديوان المظالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا بترقية وتعيين 15 قاضيا بديوان المظالم.

وأوضح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف، أن الأمر الملكي تضمن ترقية قاض من درجة (رئيس محكمة/ب) إلى درجة (رئيس محكمة/أ ) وترقية قاض من درجة (قاضي/ج) إلى درجة (قاضي/ب) وتعيين ثلاثة قضاة على درجة (قاضي/ب) وتعيين 10 قضاة على درجة ملازم قضائي.

وأكد أن هذا الأمر الملكي يأتي تأكيدا لحرص القيادة الرشيدة بكل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري، وتطوير أداء عمله، ورفده بكفاءات قضائية مميزة؛ وصولا لقضاء إداري متميز بأحكام رصينة تحفظ بها الحقوق وترد المظالم.