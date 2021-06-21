ضبط الشميسي الجديد يقلص انتظار المركبات من 47 دقيقة إلى 6 دقائق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يقلص مشروع مركز الضبط الأمني الجديد بالشميسي على طريق جدة ـ مكة السريع في حال افتتاحه بشكل كامل، دقائق انتظار قائدي المركبات في عمليات الفرز من 47 دقيقة إلى 6 دقائق فقط، الأمر الذي سيشكل نقلة نوعية في الحركة المرورية على الطريق السريع والذي يعد شريانا حيويا لضيوف الرحمن من معتمرين وحجاج وزوار.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة أحمد العباسي لـ»مكة» أن مشروع مركز الضبط الأمني بالشميسي يعد واجهة حضارية لأحد مداخل العاصمة المقدسة، والتي حرص من خلالها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة تطوير المنطقة خالد الفيصل، ونائب أمير منطقة مكة نائب رئيس هيئة تطوير المنطقة الأمير بدر بن سلطان على تحسين الصورة البصرية لمداخل مكة عند قدوم الحجاج والمعتمرين والزوار.

وأضاف العباسي أن من المميزات الأخرى التي يتمتع بها مشروع مركز الضبط الأمني بالشميسي أنه يسهم في تقليص انتظار المركبات من 47 دقيقة إلى 6 دقائق، فضلا عن انسيابية الحركة المرورية في نقطة الفرز، إضافة إلى أنه يوجد بالمركز عدد من المباني ذات التجهيزات المتكاملة للجهات ذات العلاقة مثل أمن الطرق والهلال الأحمر ووزارة الحج والدفاع المدني.

وأبان المتحدث الرسمي للهيئة أن المشروع حظي بمتابعة مباشرة من الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس أحمد العارضي الذي وقف على إنجاز هذا المشروع وتذليل العقبات وتسريع الأعمال وذلك بهدف إنهائه وفق المعايير واشتراطات الجودة.

وكانت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة أعلنت أخيرا أنه تم البدء التجريبي بتحويل حركة السير إلى مسارات مركز الضبط الأمني الجديد بالشميسي على طريق الأمير محمد بن سلمان (طريق مكة- جدة السريع)، تمهيدا للبدء في المرحلة الثانية من المشروع، والذي تشرف على تنفيذه الهيئة.

مميزات الشميسي الجديد

