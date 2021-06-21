إزالة 90 سيارة تالفة و400 لوحة مخالفة بالشرقية

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وأكدت الأمانة استمرار الحملة الميدانية، التي تهدف إلى تعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة، ومعالجة التلوث البصري بالمحافظة، داعية الجميع إلى التعاون لتحقيق أهداف الحملات، من خلال الإبلاغ عن المخالفين والمتسببين بالتشوهات البصرية، عبر مركز البلاغات 940.
من جهة ثانية وضمن منظومة مشاريع أنسنة المدن وجودة الحياة، أضافت أمانة الشرقية متنزها صحيا جديدا في محافظة الخبر، حيث افتتحت بلدية المحافظة حديقة الزنبق بحي الشراع للزوار، بمساحة 6400م2 لتوفر متنفسا طبيعيا للمواطنين والمقيمين.
يذكر أن الخبر تضم 7 متنزهات و4 ساحات رياضية، و68 حديقة وساحة ألعاب.
إلى ذلك واصلت بلدية وسط الدمام حملتها الرقابية في المنطقة المركزية والتي استهدفت المنشآت التجارية والغذائية والباعة الجائلين للتأكد من الالتزام بالتقيد بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات البلدية، وذلك بمشاركة شعبة الأمن الوقائي بشرطة الدمام وصحة الشرقية وعدد من المتطوعين، وتم خلال الحملة زيارة 192 منشأة، أسفرت عن إغلاق 31 منشأة مخالفة وإزالة 12 بسطة، كما تم ضبط شقة سكنية تستخدم كمستودع وإتلاف 41 كجم من التبغ والأغذية المنتهية الصلاحية.
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