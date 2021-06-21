استعدادا للحج.. تنظيف قنوات تصريف مياه الأمطار بالمشاعر المقدسة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن استعدادات موسم حج 1442 نفذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في إدارة شبكات السيول أعمال صيانة وتنظيف قنوات تصريف مياه الأمطار والسيول في المشاعر المقدسة. واشتملت الأعمال المنفذة صيانة ونظافة قنوات التصريف السطحي وأحواض السدود - القنوات المفتوحة - والقنوات الجبلية في مشعر منى - مزدلفة - عرفات، كما تضمنت الأعمال صيانة ونظافة قنوات صندوقية مغلقة بأطوال بلغت 2550م وقنوات تصريف سطحي في (أجياد - المسفلة - الشوقية - العزيزية - جنوب مكة - العتيبية - العمرة - المعابدة)، وذلك لضمان انسيابية تدفق مياه السيول دون عوائق، حيث تمت إزالة كميات كبيرة من الشوائب والمخلفات المتمثلة في مجموعة من الأوراق والأتربة وأغصان الأشجار والأعشاب.



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