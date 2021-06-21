شكرا لقرائتكم خبر 380 ألف مستفيد من خدمة الاستعلام عبر منصة معين الرقمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتتيح الخدمة للمستفيدين «الموثقة بياناتهم في منصة أبشر» إمكانية الاستعلام عن مواعيد الجلسات بشكل الكتروني، دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة أو الاتصال على الرقم الموحد؛ لتحقيق أعلى فائدة مرجوة للمستفيد، ولتوفير الوقت والجهد على المستفيد، حيث تمكن الخدمة من الاطلاع على مواعيد الجلسات المحددة في الدعوى ووقتها ونوع الجلسة.
يذكر أن خدمة الاستعلام عن مواعيد الجلسات تأتي ضمن خدمات رقمية وفرتها منصة معين الرقمية، هدفها توفير الوقت والجهد، وتسهيل متابعة سير الدعوى عن بعد، في بيئة رقمية مواكبة للتحول الرقمي، بأعلى المعايير التقنية.
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