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إزالة إحداثات غير نظامية بمخططات ولي العهد 9

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- بواسطة أيمن الوشواش - أزالت أمانة العاصمة المقدسة إحداثات غير نظامية على أراض بيضاء بمخططات ولي العهد 9 جنوب مكة المكرمة، شملت إقامة بئر وغرف شعبية بهدف استغلال الأرض دون مسوغ نظامي.

وأشارت بلدية جنوب مكة الفرعية إلى مباشرة آليات الأمانة أعمال الإزالة فور تأكد الفرق الرقابية من عدم وجود وثائق ملكية لدى المعتدين على الأراضي، لافتة إلى تمكين الشركات المطورة لمخططات ولي العهد من استكمال أعمال البنى التحتية وتحقيق التنمية العمرانية بالمنطقة.

وأكدت رصد ومنع المخالفات وتطبيق الأنظمة والجزاءات الرادعة بالتنسيق مع لجان التعديات والفرق الأمنية، وذلك بما يضمن المحافظة على الأراضي الحكومية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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