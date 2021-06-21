إزالة إحداثات غير نظامية بمخططات ولي العهد 9

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وأشارت بلدية جنوب مكة الفرعية إلى مباشرة آليات الأمانة أعمال الإزالة فور تأكد الفرق الرقابية من عدم وجود وثائق ملكية لدى المعتدين على الأراضي، لافتة إلى تمكين الشركات المطورة لمخططات ولي العهد من استكمال أعمال البنى التحتية وتحقيق التنمية العمرانية بالمنطقة.
وأكدت رصد ومنع المخالفات وتطبيق الأنظمة والجزاءات الرادعة بالتنسيق مع لجان التعديات والفرق الأمنية، وذلك بما يضمن المحافظة على الأراضي الحكومية.
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