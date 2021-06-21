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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه امتدادًا للجهود المبذولة لمكافحة جرائم السرقات ومتابعتها وضبط مرتكبيها، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة - بفضل الله - من القبض على مواطن ومقيم من الجنسية الباكستانية، في العقدين الثالث والخامس من العمر، ارتكبا (48) جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي في عدد من أحياء مدينة الرياض، تمثلت في تكسير زجاج المركبات وسرقة محتوياتها وبيعها عبر منافذ بيع المستعمل، حيث تم استرداد جزء من المسروقات، وتقدر قيمة ما استوليا عليه بمبلغ (50,000) ريال، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442 12:04 AM
تقدر قيمة ما استوليا عليه 50,000 ريال وجرى إيقافهما وإحالتهما إلى النيابةالقبض على شخصين قاما بتكسير زجاج المركبات وسرقة محتوياتها بالرياض
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه امتدادًا للجهود المبذولة لمكافحة جرائم السرقات ومتابعتها وضبط مرتكبيها، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة - بفضل الله - من القبض على مواطن ومقيم من الجنسية الباكستانية، في العقدين الثالث والخامس من العمر، ارتكبا (48) جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي في عدد من أحياء مدينة الرياض، تمثلت في تكسير زجاج المركبات وسرقة محتوياتها وبيعها عبر منافذ بيع المستعمل، حيث تم استرداد جزء من المسروقات، وتقدر قيمة ما استوليا عليه بمبلغ (50,000) ريال، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
، القبض على شخصين قاما بتكسير زجاج المركبات وسرقة محتوياتها بالرياض ،
المصدر : الخليج 365
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