شكرا لمتابعة خبر عن " التجارة " تشهِّر بمنشأة خالفت شروط وضوابط التخفيضات في الأحساء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الشرقية (صدى):

شهرت وزارة التجارة بصاحب منشأة تختص في تجارة المفروشات بمحافظة الأحساء بعد صدور حكم قضائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري لعدم الالتزام بشروط وضوابط تراخيص التخفيضات وتنظيمها دون ترخيص.

وعرضت وزارة التجارة، الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام والمتضمن فرض غرامة مالية، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.

يُشار إلى أن وزارة التجارة وفرت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونيًا بهدف القضاء على العروض الوهمية والمضللة للمستهلك.