شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. غرامات صيد الكائنات الفطرية البرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت القوات الخاصة للأمن البيئى عن عقوبات اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.
وجاءت غرامات صيد الكائنات الحية كالتالي:
- النمر العربي: 400 ألف ريال
- أبو منجل الأصلع: 200 ألف ريال
- العقعق العسيري: 100 ألف ريال
- المها العربي: 90 ألف ريال
- ابن آوي: 80 ألف ريال
- الذئب العربي: 80 ألف ريال
- الضبع المخطط: 80 ألف ريال
- غرير العسل "الضربان": 80 ألف ريال
- القط الرملي: 70 ألف ريال
- الوشق: 70 ألف ريال
- القط البري: 70 ألف ريال
- النيص: 70 ألف ريال
- الثعلب الأحمر: 60 ألف ريال
- ثعلب بلانفورد: 60 ألف ريال
- ثعلب روبل: 60 ألف ريال
- ثعلب الفنك: 60 ألف ريال
- الوعل الجبلي: 60 ألف ريال
- الرتم: 50 ألف ريال
- الحباري العربية: 50 ألف ريال
- غزال الأدمي: 35 ألف ريال
- غزال الريم: 25 ألف ريال
- الوبر الصخر: 25 ألف ريال
- النعام أحمر الرقبة: 25 ألف ريال
- الحباري: 25 ألف ريال
- الأرنب البري: 18 ألف ريال
- البجع الرمادي: 15 ألف ريال
- الرهو: 12 ألف ريال
- الكركي الرمادي: 12 ألف ريال
- حجل فيلبي: 10 ألف ريال
- حجل عربي: 10 ألف ريال
- البجع الأبيض: 10 ألف ريال
- الحنكور: 10 ألف ريال
- الغاق السوقطري: 8 ألف ريال
- حجل سي سي: 5 ألف ريال
- النحام الكبير: 5 ألف ريال
- الكروان الصخري: 5 ألف ريال
- الكروان الصخري المنقط: 5 ألف ريال
- كوران عسلي: 5 ألف ريال
- نقار الخشب العربي: 5 ألف ريال
- دخلة اليمن: 5 ألف ريال
- دخلة عربية: 5 ألف ريال
- أبيض العين: 5 ألف ريال
- سمنة اليمن: 5 ألف ريال
- العصفور الذهبي العربي: 5 ألف ريال
- شمعي المنقار العربي: 5 ألف ريال
- تمير عربي: 5 ألف ريال
- نعار عربي: 5 ألف ريال
- نعار اليمن: 5 ألف ريال
- ضهم المنقار العربي: 5 ألف ريال
- حسون اليمن: 5 ألف ريال
- الدجاج الحبشي: 3 ألف ريال
- الحجل: 3 ألف ريال
- الجواثم: 3 ألف ريال
- المستوطنة: 3 ألف ريال
- الضب بجميع أنواعه المختلفة: 3 ألف ريال
- الحجل الرملي: 2500 ريال
- الجواثم المهاجرة: ألفين ريال
أما السمان وسمان الشجر الصغير والسمان الضاحك والدراج الرملي والقمري الأوروبي فتبلغ الغرامات المالية التي يتم إيقاعها في حال صيدهم فهى 1.500 ريال.
فيما تبلغ غرامات اصطياد حمام الغابات وحمام زيتوني والحمامة الخضراء وقطا أسود البطن وقطا كستنائي البطن وقطا مرقط وقطا متوج وقطا مسنن الذيل وقطا مخطط ألف ريال.